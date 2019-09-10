Казань, 10 сентября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Транспортные предприятия Казани, осуществляющие пассажирские перевозки, просят увеличить тариф на поезд до 40 рублей при оплате наличными и до 30−31 рубля при оплате картой. Это необходимо, чтобы покрыть расходы транспортников.

Екатерина Калаева ИА REGNUM

По словам первого замдиректора ООО «Байлык № 3» Руслана Юсупова, в настоящее время лизинговая компания пытается отсудить автобусы у одной из компаний-перевозчиков.

Кроме того, транспортники требуют компенсации 100% расходов при перевозке льготных категорий пассажиров, сообщает «Татар-информ».

"Мы готовы школьников бесплатно возить, студентов, пенсионеров, но чтобы по закону нам оплачивали 100% соответственно со стоимостью билета», — сказал Юсупов.

Он отметил, что несмотря на рост стоимости проезда до 27 рублей в начале года, это не сильно улучшило финансовое положение транспортных компаний, поскольку с этого момента они вывели многих сотрудников «из тени», что привело к росту налогооблагаемой базы. Зарплата кондукторов увеличена до 30 тыс. рублей в соответствии с требованиями.

Дополнительную финансовую нагрузку создают платежи за лизинг и внедрение новых кассовых аппаратов.

В случае сохранения стоимости проезда на текущем уровне Казань рискует остаться без части транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии роста тарифа на проезд в январе текущего года жители Казани просили главу Татарии Рустама Минниханова о помощи. В открытом обращении горожане отмечали, что «поднятие стоимости проезда просто не соответствует уровню сервиса и не по карману простым гражданам».

В качестве обоснования роста тарифов на перевозки власти города и сами поставщики услуги тогда ссылались на рост цен на топливо, необходимость обновления транспорта, а также инфляционные процессы, напоминая, что последнее повышение стоимости было в марте 2016 года.