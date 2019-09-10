Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Российские власти предпринимали меры для освобождения осуждённого в США гражданина России Виктора Бута в обмен на американских граждан. Об этом 10 сентября сообщила его супруга Алла Бут на пресс-конференции в здании Генконсульства Росси в Нью-Йорке.

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«Со стороны российского правительства были предприняты шаги к обмену. Предлагали 14 или 15 человек», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Бут, американская сторона ответила отказом, пояснив, что предлагавшиеся на обмен граждане «мало им интересны», а её супруг «будет сидеть в назидание другим».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Виктор Бут был приговорён в США к 25 годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которую Вашингтон относит к террористическим.

Российский гражданин был задержан в 2008 году в Таиланде, а затем экстрадирован в Соединённые Штаты. Виновным в инкриминируемых действиях он себя не признаёт.