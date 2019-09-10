Душанбе, 10 сентября, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Около 2,1 млрд долларов составил общий объём внешнеторгового баланса Таджикистана в январе — июне 2019 года, по данным межгосударственного статистического комитета СНГ. Таким образом, Таджикистан показал наименьший объём внешней торговли за отчётный период среди стран СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Рядом с Таджикистаном расположились такие страны содружества, как Киргизия — 3,2 млрд долл., Армения — 3,5 млрд долл., Молдавия — 4,1 млрд долл.

Самый высокий объём внешней торговли за данный период показала Россия — 318 млрд долларов. Далее следуют Украина — 52 млрд долларов, Казахстан — 45 млрд долларов, Белоруссия — 34 млрд долларов, Азербайджан и Узбекистан расположились на одной ступени с объёмом в 17 млрд долларов.

Общий объём внешней торговли стран СНГ за январь — июнь 2019 года составил 500 млрд долларов.

Отметим, что торговый баланс почти всех стран содружества сложился отрицательный. Исключением стали Россия (+93 млрд долларов), Казахстан (+11 млрд долларов) и Азербайджан (+ 3 млрд долларов).

Напомним, дефицит торгового баланса Таджикистана за период январь — июнь 2019 года составил 1 млрд долларов.