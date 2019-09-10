Вашингтон, 10 сентября, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Публикации в СМИ о тайном вывозе из России секретного агента Соединенных Штатов «по существу недостоверны», заявил 10 сентября на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорок пятый

По словам Помпео, он ознакомлен с этими сообщениями СМИ, но не считает их соответствующими действительности.

«Я видел это. Сообщение по существу недостоверно», — сказал Помпео.

«Фактически неверно», — подчеркнул глава Госдепа, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году спецслужбы США в тайне от президента Трампа вывезли из России своего агента, занимавшего высокую должность во власти. Телеканал заявил, что спецслужбы опасались, что президент Трамп может раскрыть перед Кремлём как агента, так и саму операцию.