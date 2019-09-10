Великий Новгород, 10 сентября, 2019, 21:37 — ИА Регнум. Прокурор Новгородской области Андрей Гуришев освобождён от должности прокурора Новгородской области и назначен на должность начальника управления Генеральной прокуратуры России по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 сентября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Генеральная прокуратура РФ

Указ о назначении подписан президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Гуришев служит в органах прокуратуры 18 лет, из них 15 — на руководящих должностях. В органах прокуратуры Новгородской области он работал с 2012 года.

Напомним, прокурором Новгородской области Андрей Гуришев был с июля 2017 года — после назначения бывшего прокурора региона Андрея Кикотя на должность заместителя Генерального прокурора РФ.