Вашингтон, 10 сентября, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Уволенный с поста советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сам инициировал уход с занимаемой должности. Соответствующую запись он разместил в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Болтон

«Я предложил уйти в отставку накануне вечером, и президент Трамп сказал: «Давайте поговорим об этом завтра», — написал Болтон.

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп объявил в Twitter, что попросил советника покинуть пост.

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие члены администрации», — сообщил он.

Временно исполнять обязанности советника главы Белого дома по нацбезопасности будет Чарльз Капперман, ранее работавший заместителем Болтона.

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