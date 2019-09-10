Киров, 10 сентября, 2019, 21:31 — ИА Регнум. В Кировской области пройдут осенние замеры объёмов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Для этого сформированы три бригады, которые будут одновременно в разных районах проводить исследовательские работы по объему и массе образовавшихся отходов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

Исследование проводит государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Экология региона», отобранное по результатам открытого конкурса. Замеры проводятся с целью получения «достоверных и обоснованных» данных по количеству ТКО, полученные результаты будут учитываться при определении платы граждан за услуги по обращению с ТКО.

Первые замеры по установлению нормативов накопления ТКО прошли в августе в семи районах. В сентябре-октябре аналогичная работа будет проведена в девяти районах. Работы проводят три бригады одновременно в разных районах региона. Власти отмечают, что масса ТКО определяется «путем взвешивания каждого заполненного контейнера, объём фиксируется с помощью мерной линейки». Всё это фотографируется и записывается на видео.

Замеры будут проходить четыре сезона, до 31 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области в сентябре снижен единый тариф регионального оператора на услуги по обращению с ТКО. Тариф был пересмотрен на основании предписания ФАС России, которая провела выездную проверку в Кировской области. Были проведены перерасчёты, в результате тариф с 1 сентября 2019 года снизился с 800,57 рубля до 674,33 рубля, то есть на 15,7%. Удешевление обеспечено за счёт исключения из валовой выручки АО «Куприт» расходов на транспортирование и захоронение ТКО.