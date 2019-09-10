Вашингтон, 10 сентября, 2019, 21:27 — ИА Регнум. После ухода Джона Болтона с должности советника по нацбезопасности лидеры других государств не должны рассчитывать на изменения внешнеполитического курса США, заявил 10 сентября журналистам глава Госдепа Майк Помпео.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кнопка

По его словам, внешняя политика является прерогативой президента США, а дипломаты только делятся с ним знаниями.

«Я не думаю, что лидеры иностранных государств могут полагать, что если кто-то из нас уйдет, то внешняя политика президента Трампа изменится», — сказал Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. На данный момент его функции временно исполняет его заместитель Чарльз Каппермен.