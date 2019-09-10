Нижний Новгород, 10 сентября, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Чкаловская лестница для Нижнего Новгорода является «лицом города», нужно постоянно следить за состоянием таких объектов. Такое мнение высказал на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР).

Андрей Бобровский Вид с Волги на Чкаловскую лестницу

Он отметил, что обрушение верхней смотровой площадки Чкаловской лестницы — самая обсуждаемая нижегородская новость.

«Понятно, что постройка очень старая, и что возводили ее еще пленные немцы, но капитальный ремонт таких значимых объектов должен проводиться», — считает Курдюмов.

Политик добавил, что такая халатность может стоить кому-то жизни или здоровья, поскольку место является очень посещаемым.

«Есть ответственные органы, которые должны этим заниматься постоянно. В Нижнем Новгороде, где оползни — это обычное дело, особенно важно следить за возвышенностями», — заключил Курдюмов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября днем обрушилась облицовка фасада верхней смотровой площадки Чкаловской лестницы. Для выяснения причин ущерба и разработки дальнейшего плана действий привлекают экспертную организацию.

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике предложили направить 5 млн рублей на восстановление объекта. Если на ремонт одного из символов города потребуется менее 5 млн рублей, оставшиеся средства сохранятся в резервном фонде.

Лестница открыта в 1949 году.