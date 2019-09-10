Тамбов, 10 сентября, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Прорыв магистрального водовода произошёл в северной части Тамбова. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба администрации города.

(сс) Hernán Piñera

Прорыв водовода диаметром 600 мм произошёл в районе улицы Рылеева. В зону нарушения водоснабжения попали три больницы, дом ребенка и несколько крупных микрорайонов города, в том числе Майский, Уютный, Северный, Телецентр, Ласки, в которых проживает более 50 тысяч человек.

В настоящее время идёт формирование бригад по устранению аварии, организовывается их работа, определяется характер повреждения. Сроки устранения повреждения пока не называются.

Отмечается, что в районы с отключённым водоснабжением будет организован подвоз воды и при необходимости будет обеспечена резервная подача воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на водоводе в городе Вязьме в Смоленской области, из-за которой без водоснабжения остались почти 55 тысяч человек.