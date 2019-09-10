Псков, 10 сентября, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Специализированный гериатрический центр появится в Псковской области в 2020 году — учреждение будет открыто в Псковском госпитале ветеранов войн. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом было заявлено на совещании Минздрава РФ по вопросам реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Дарья Антонова ИА REGNUM

По словам первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сейчас в Псковском госпитале ветеранов войн открыто гериатрическое отделение на 20 коек. Всего в регионе — четыре специалиста по : один в госпитале ветеранов, трое работают в Псковской городской поликлинике.

В 2020 году, помимо специализированного гериатрического центра в Пскове, планируется открыть специализированное отделение на 15 коек в Великолукской межрайонной больнице. Кроме того, запланировано открытие четырёх гериатрических кабинетов: три в Псковской городской поликлинике и один в Великолукской межрайонной больнице.