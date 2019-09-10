Ереван, 10 сентября, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Землетрясения магнитудой 5,2 и 4,2 были зафиксированы на территории Армении недалеко от границы с Грузией. Об этом 10 сентября сообщают Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии и геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки магнитудой 5,2, были зафиксированы в 19:22 мск 9 сентября. Эпицентр землетрясения был расположен на территории армянского национального парка «Озеро Арпи», в восьми километрах от грузино-армянской границы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Ещё одно землетрясение амплитудой 4,7 было зафиксировано в 20:22 мск 10 сентября также на территории Армении в десяти километрах от границы с Грузией на территории Лорийской области. Очаг подземной стихии залегал на глубине 7,6 километра.

Отмечается, что подземные толчки ощущались в столице Грузии, городе Батуми. О пострадавших, разрушениях либо других последствиях землетрясений не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,3 балла, которое произошло на юго-востоке Турции.