Нижний Новгород, 10 сентября, 2019, 20:39 — ИА Регнум. В одном из складских помещений Арзамаса оперативники изъяли более 100 тыс. немаркированных пачек с сигаретами. Часть изъятого контрафакта была оклеена акцизными марками, вызывающими сомнение в подлинности. Общая рыночная стоимость изъятого, по предварительным оценкам, составляет около 10 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Гиви Сипрошвили. Курильщик

Также на месте произведена выемка документации, которая подтверждает факт продажи продукции. Весь товар в настоящее время направлен на экспертизу.

После завершения проверки будет возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Максимальные санкции данной статьи предусматривают наказание от штрафа в размере до 1 млн рублей до лишения свободы на шесть лет.

Как сообщало ИА REGNUM, у двух жителей Брянской области изъяли почти 70 тыс. пачек контрафактных табачных изделий. Рыночная стоимость изъятого контрафакта составляет около 2,8 млн рублей. Табачные изделия без маркировки приятели продавали в магазине, принадлежащем знакомому.