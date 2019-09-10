Киев, 10 сентября, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Партия Зеленского «Слуга народа» обещает сохранить право подачи народными депутатами правок к законопроектам перед вторым чтением.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Об этом журналистам сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Юрчишина, в результате сегодняшнего совещания руководителей фракций согласовано, что право подавать правки «будет защищено».

«Слуги народа» готовы идти на второе чтение с сокращенной процедурой подачи правок… Но другие фракции обязались подавать только содержательные правки», — уточнил депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня депутаты от «Слуги народа» приняли законопроект об импичменте президента сначала в первом чтении, а потом сразу же в целом. Такая процедура вызвала негодование у представителей других фракций украинского парламента, которые были намерены подать к документу свои поправки. В свою очередь, в партии президента посоветовали депутатам вносить правки во время рассмотрения законопроектов в комитетах.