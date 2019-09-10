Ульяновск, 10 сентября, 2019, 20:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рамках первого всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА (Международная ассоциация спорта для всех) пройдёт реконструкция русских боёв, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Михаил Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле. 1943

Бои будут показаны 15 сентября в селе Арское. В рамках спецпрограммы «Историческая реконструкция боевых искусств в Арском» можно будет познакомиться с историей русского боя, посмотреть показательные выступления, примерить доспехи и военную форму разных периодов истории России. Ожидается выступление казачьих дружин, показ мастерства владения саблями и шашками, джигитовка.

Желающие смогут проверить себя в меткости в соревнованиях по стрельбе из лука и метании сулиц, а также прокатиться на боевом коне под присмотром инструктора. Также предусмотрены ремесленные площадки: кузница, ткацкая мастерская и вышивальщица, гончарная мастерская, резчики по дереву, лозоплетение.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль боевых искусств состоится с 13 по 17 сентября. Для участия зарегистрировались около 1 тыс. гостей из 26 стран. В том числе своё участие в проведении мастер-классов подтвердили 24 титулованных спортсмена — к примеру, основатель движения каратэ Фудокан Илья Йорга, почетный президент международной школы кобудо Вакаяма Масаси.