Киев, 10 сентября, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Народный депутат Украины от «Европейской солидарности», одна из лидеров партии экс-президента Порошенко Ирина Геращенко продолжает боевые действия против правящей коалиции «Слуги народа».

Vadim Chuprina Ирина Геращенко

На вечернем заседании Геращенко назвала соратников Зеленского «зелеными человечками».

«Пять лет назад «зеленые человечки» захватили Крым. Сейчас «зеленые человечки» захватывают украинский парламент», — сказала она.

По словам депутата, сейчас «весь мир видит», что украинскую оппозицию сначала отсадили на «галерку», а потом «прихлопнули».

В ответ спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о некорректности высказываний Геращенко:

«Я думаю, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что наблюдали в 2014 году. Это недопустимо в парламенте нашего государства».

ИА REGNUM напоминает, что в ходе утреннего заседания Рады сегодня, 10 сентября, после голосования коалицией закона об импичменте президента Украины и в первом чтении, и в целом, Геращенко уже заявляла об уничтожении украинского парламента.

«Вы нарушили очень грубо регламент. Вы просто унижаете саму роль парламента. Вы перечеркнули право каждого депутата подать поправки. Если вы дальше сегодня будете так голосовать, то парламент просто не существует», — заявила она.

Отметим, что в Раде прошлого созыва Ирина Геращенко занимала пост вице-спикера украинского парламента. С 2002 г. по 2006 г. Геращенко занимала пост пресс-секретаря Виктора Ющенко.