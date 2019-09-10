Москва, 10 сентября, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Росгвардия

На сайте сказано, что постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов 10 сентября рассмотрела замечания Росгвардии и министерства внутренних дел по проекту разработанной правозащитниками памятки для журналистов, которые освещают публичные мероприятия.

При этом планировалось, что представители Росгвардии и МВД примут участие в этом совещании, но ведомства сослались на свою занятость и прислали письменные отзывы.

В этих отзывах и содержится предложение обязать журналистов на митингах носить специальные опознавательные жилеты, а также дополнить обязательства журналистов соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о должностных лицах войск национальной гвардии и членах их семей.