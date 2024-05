Лондон, 10 сентября, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Историю, связанную с пребыванием Элтона Джона в России вспомнили британские писатели и сценаристы Дик Клемент и Иэн Ла Френе в своих недавно изданных мемуарах More Than Likely. Об этом 10 сентября сообщает таблоид Mirror.

Ernst Vikne Элтон Джон

В мемуарах описывается эпизод, который произошёл во время визита Элтона Джона в СССР в 1979 году. Тогда музыкант из Великобритании дал концерт в Москве.

Дик Клемент и Иэн Ла Френе, снявшие документальный фильм о пребывании Элтона Джона в Москве, рассказали в мемуарах, что музыканту предложили VIP-экскурсию по московскому Кремлю. Жёнам авторов мемуаров удалось присоединиться к Элтону Джону. Им были показаны музейные раритеты, выставленные в палатах Кремля.

После экскурсии, когда Элтон Джон с сопровождающими вышел на Красную площадь, то он рассказал супруге Клемента, что был очень удивлён, обнаружив, что коллекция яиц Фаберже в Кремле значительно уступает его личной.

При этом Клемент и Френе не сообщают, какие именно изделия знаменитого ювелира содержатся в коллекции британского певца. Считается, что в мастерской Карла Фаберже было изготовлено 71 пасхальное яйцо, из которых 54 были изготовлены специально для императорской семьи. Из них десять яиц находятся в Оружейной палате Кремля.

