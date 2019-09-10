Москва, 10 сентября, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Водитель рейсового пассажирского автобуса сбил пешехода вечером 10 сентября на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как уточняется, инцидент произошёл на Березовой аллее в районе Одинцово. Автобус, следовавший по маршруту №628, совершил наезд на пешехода.

По информации агентства, пострадавший был госпитализирован с места аварии в тяжёлом состоянии.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Из-за аварии перекрыта одна полоса движения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Одинцово водитель автомобиля Skoda совершил наезд на мужчину, передвигавшегося на самокате.