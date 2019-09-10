Минск, 10 сентября, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Российской ФедерацииНиколай Патрушев 10 сентября встретился в Минске с госсекретарём совета безопасности Республики БелоруссияСтаниславом Засем, обсудив с ним текущее состояние механизмов контроля над вооружениями, подходы к обеспечению международной информационной безопасности, а также вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций (ООН, ОЗХО, ОБСЕ) по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Scrf.gov.ru Никалай Патрушев встретился с госсекретарём совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем

«Н. Патрушев и С. Зась подписали План реализации основных направлений российско-белорусского сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на 2019−2020 годы, который предусматривает определение, согласование и осуществление необходимых совместных мер в области информбезопасности, проведение двусторонних межведомственных консультаций в этой области, обмен информацией, анализ и оценку возникающих угроз в сфере кибербезопасности, координацию мер реагирования на эти угрозы», — сказано в официальном сообщении Совбеза РФ.

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Также сегодня, 10 сентября, в Минске Николай Патрушев провёл переговоры с Александром Лукашенко. Пресс-служба российского Совбеза по итогам проинформировала: «Собеседники обсудили широкий круг вопросов российско-белорусского сотрудничества, в том числе в сфере безопасности, подчеркнув союзнический характер отношений двух стран. Стороны подтвердили нацеленность на укрепление Союзного государства в интересах российского и белорусского народов».

Совбез Белоруссии никак не прокомментировал итоги переговоров.