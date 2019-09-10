Париж, 10 сентября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Париж осуждает очередные ракетные испытания, проведённые в Северной Корее, и призывает Пхеньян воздерживаться от провокационных действий, говорится в распространённом 10 сентября заявлении МИД Франции.

Stefan Krasowski Парад в КНДР

Отмечается, что в Париже «с обеспокоенностью восприняли» сообщения о новых запусках баллистических ракет КНДР.

В этой связи французское внешнеполитическое ведомство призвало власти Северной Кореи соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и скорейшим образом приступить к «полной и безвозвратной ликвидации своих программ по созданию оружия массового поражения и воздерживаться от любых провокаций».

Напомним, ранее южнокорейские военные объявили, что КНДР утром 10 сентября осуществила запуск из района города Кэчхон «неопознанных снарядов», которые пролетели около 330 километров. Отмечалось, что это уже десятое ракетное испытание Пхеньяна с начала текущего года.