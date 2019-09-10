Новокузнецк, Кемеровская область, 10 сентября, 2019, 18:40 — ИА Регнум. В Новокузнецке ещё два маршрутных такси — №58 и №58а — неожиданно для пассажиров увеличили стоимость проезда. С 7 сентября новокузнечанам пришлось заплатить вместо привычных 20 рублей 23 рубля. При этом с транспортной картой стоимость проезда осталась прежней — 20 рублей, сообщает «Новокузнецк.ру».

Alex Lyubimov Новокузнецк

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа новокузнецкие перевозчики предупредили, что с 1 сентября проезд в общественном транспорте подорожает на несколько рублей. Стоимость проезда на автобусах 14-го и 15-го маршрутов при оплате с помощью «Транспортной карты» КББ должна составить 22 рубля, для остальных пассажиров — 25 рублей.

При этом, один из новокузнецких перевозчиков поднял стоимость проезда ещё 1 августа — с 20 до 22 рублей.

Отметим, что стоимость проезд в общественном транспорте Кузбасса до этого поднималась 20 декабря 2018 года: в муниципальном транспорте — с 16 до 20 рублей, в маршрутных такси — до 22 рублей.