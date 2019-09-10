Анкара, 10 сентября, 2019, 18:23 — ИА Регнум. США только с виду взаимодействуют с Турцией в деле создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии, а на деле усиливают сотрудничество с террористами, заявил 10 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом сообщает информагентство Associated Press.

По мнению Чавушоглу, США продолжают работать с курдскими отрядами в Сирии, хотя и говорят о том, что Турция является американским союзником.

«Мы говорим о союзнике, который не может обойтись без сотрудничества с террористической организацией. Он одновременно изображает совместную работу с нами, в то же время укрепляя свое сотрудничество с ними», — заявил Чавушоглу, имея в виду сотрудничество американских военных и спецслужб с сирийскими курдами.

Напомним, власти Турции считают террористами любые курдские вооруженные формирования, подозревая их в сотрудничестве с вооруженными структурами «Рабочей партии Курдистана», действующей на территории Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Турция и США заявили о начале совместного патрулирования в «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии.