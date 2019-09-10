Тверь, 10 сентября, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Тверская область вошла в число регионов, где в 2021 году пройдут юбилейные мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского. Глава региона Игорь Руденя сообщил, что в регионе уже разработан план мероприятий. 10 сентября тверской губернатор принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению торжеств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В совещании, которое проходило в храме Христа Спасителя в Москве, приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ Владимир Мединский, митрополит Тверской и Кашинский Савва. Напомним, указ о праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2021 году подписал президент России Владимир Путин. Торжественные мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание оргкомитета по подготовке к 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского

«Тверская область разработала и уже реализует комплексный план мероприятий к 800-летию со дня рождения Александра Невского. В частности, в преддверии знаковой даты мы приведём в порядок город Торопец. Кроме того, с этого года в учебных заведениях региона реализуется учебная программа «Святыни тверской земли», где в том числе есть раздел об Александре Невском», — отметил губернатор Игорь Руденя.

В образовательных учреждениях Тверской области в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского уже проводятся лекции, выставки-концерты, организуются виртуальные экскурсии. К концу 2020 года планируется создать электронный ресурс «Имя Александра Невского в истории тверского края», на 2021 год в муниципальных учреждениях культуры и образования Тверской области запланированы многочисленные мероприятия — научные конференции, беседы и часы истории для школьников, тематические концерты и выставки, фестивали духовной песни, показы фильмов об Александре Невском.

К памятной дате составлен список храмов России, посвящённых имени святого благоверного князя Александра Невского, которые планируется представить на участие в программе реставрации по проекту «Культура России». По словам митрополита Тверского и Кашинского Саввы, список насчитывает 50 объектов, особое внимание — храмам в тех местах, которые имеют непосредственное отношение к жизни Александра Невского, в их число вошёл и Корсунско-Богородицкий собор в Торопце. Именно в Торопце Невский венчался. Городу во время свадебной церемонии Александра Невского была подарена икона Божией Матери, по преданию, привезенная ранее из Византии через Корсунь. Икона впоследствии стала главной святыней города. На рубеже XVII—XVIII веков Корсунско-Торопецкая икона Божией Матери была перенесена в построенный в честь неё Корсунско-Богородицкий собор. В настоящее время собор требуется привести в порядок, святыня находится в церкви Александра Невского в посёлке Княжье Озеро в Подмосковье.

Александр Невский — знаменитый полководец, государственный деятель, во время правления которого Русь отстояла свою независимость от католического Запада, а также сохранила целостность в условиях татаро-монгольского нашествия. Жизнь Александра Невского связана с Тверской землёй: родина его матери — город Торопец, родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, был отцом Михаила Тверского, в Торопце в 1239 году Александр Невский венчался со своей женой, в 1245 году новгородское войско под его предводительством освобождало Торопец от литовских захватчиков.