Вашингтон, 10 сентября, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Вашингтон ввёл санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета России. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе Госдепартамента США.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Как уточняется, в чёрный список включены начальник следственного отдела по Сургуту подполковник юстиции Владимир Ермолаев и следователь по особо важным делам следственного отдела по Сургуту Степан Ткач.

В пресс-релизе утверждается, что Госдепартамент «располагает достоверной информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию представителей Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сургуте».