Москва, 10 сентября, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Языковая ситуация в Удмуртии такова, что удмуртский язык активно развивается, и нельзя сказать, что дела с ним обстоят плохо. Об этом 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила председатель совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», член правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ Светлана Смирнова, комментируя произошедшее в Ижевске самоубийство мужчины, выступавшего в защиту удмуртского языка.

Nata Madilyan

«Я хочу высказать соболезнования родным и близким умершего, — сказала Смирнова. — Я, конечно, не знаю всех подробностей и сужу по той информации, которая есть в печати. Могу только сказать, что я хорошо знала [покойного]. Мы с ним всегда поддерживали тёплые отношения, но в последние полтора года мы не виделись и не общались. Общение с ним полуторагодичной давности не предвещало ничего такого, что позволяло бы предложить, что он решится на такой поступок».

При этом Смирнова рассказала, что хотя в Удмуртии есть проблемы, но говорить о том, что в Удмуртии плохо обстоит дело с языковой ситуацией, она не может. В частности, она обратила внимание на то, что с 1990-х годов Конституция Удмуртской республики закрепила статус двух государственных языков — русского и удмуртского — и что Удмуртия была одним из первых субъектов федерации, где была принята государственная программа поддержки языков народов, проживающих на территории республики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября у здания Государственного совета Удмуртии мужчина пытался совершить суицид. Позже он скончался в больнице. По имеющейся информации, мужчина стоял с плакатом: «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть», протестуя против притеснения удмуртского языка.