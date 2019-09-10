Кемерово, 10 сентября, 2019, 18:02 — ИА Регнум. В правительстве Кузбасса заявили, что по решению губернатора Сергея Цивилёва в текущем году расширен список получателей овощных наборов.

Зинаида Серебрякова. Натюрморт с овощами. 1936

В наборе 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты. Вес одного овощного набора — 80 кг.

В список получателей дополнительно внесены 1 156 кемеровских семей — инвалиды и участники Великой Отечественной войны; военнослужащие, проходившие военную службу в войсковых частях, не входящих в состав действующей армии; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена трудовой Славы, Герои Труда.

Списки граждан на получение наборов готовят органы местного самоуправления на основании личных заявлений граждан.

«В общей сложности планируется вручить 6 156 овощных наборов. Стоимость одного набора — 860 рублей. На оплату овощей будет направлено более 5,2 млн из внебюджетных средств», — уточнили в администрации региона.

Распределение и доставку овощей организуют главы муниципальных образований.