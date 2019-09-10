Тамбов, 10 сентября, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Десять школ Тамбовской области в рамках нацпроекта «Образование» в этом году получат современное техническое оборудование для занятий, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Новое оборудование в рамках национального проекта «Образование»

Тамбовская область в этом году вошла в число 40 регионов-получателей федеральной субсидии на обновление материально-технической базы в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В результате десять тамбовских школ в ближайшее время получат мобильные компьютерные классы, презентационное оборудование, ноутбуки. На эти цели в 2019 году на Тамбовщине выделено 27 млн рублей. Из них 21,7 млн рублей — из федерального бюджета, 5,3 млн рублей — из областного.

По данным управления образования и науки области, четыре школы уже укомплектованы новым оборудованием. Это центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова города Тамбова, школы №1 и №18 имени Героя Советского Союза Эдуарда Потапова города Мичуринска и мичуринский лицей. Новые ноутбуки установлены в компьютерные классы для проведения уроков информатики. А с помощью новых веб-камер и конференц-микрофонов можно будет проводить вебинары, онлайн-курсы, видеоконференции, телемосты.

В остальные шесть школ поставка оборудования также началась.

Для использования на уроке современных обучающих технологий, интерактивных программных средств, расширения демонстрационных возможностей рабочие места педагога также будут оснащены персональными компьютерами и многофункциональными устройствами, которые сочетают в себе функции принтера, сканера, факсимильного устройства и копировального модуля.

«В результате успешного прохождения отбора мы сможем в ближайшие два года обновить технику еще в 135 школах и техникумах области на сумму в 300 млн рублей, что позволит широко использовать цифровые образовательные ресурсы, организовывать онлайн-обучение, вести электронный документооборот», — отмечает начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

Внедрение новых сервисов и технологий будет проходить на базе федеральной платформы цифровой образовательной среды. Уже в этом году будет запущен маркетплейс цифрового образовательного контента, который обеспечит единую точку доступа к продуктам различных разработчиков, а также станет коммуникационной площадкой для учащихся, родителей и учителей.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин не раз подчеркивал важность цифровизации образовательного процесса.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин «В распоряжении наших школьников должно быть самое современное оборудование, которое поможет им реализовать свои яркие идеи, новые проекты, получить необходимые знания и опыт».

Процессы цифровизации в системе образования Тамбовской области внедряются очень активно. Во всех образовательных учреждениях действуют электронные дневники и журналы успеваемости. Также используются электронные формы учебников, проводится дистанционное обучение детей.