Екатеринбург, 10 сентября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. В Челябинской области уровень подготовки к зиме отстаёт от показателей 2018 года. Об этом на совещании в уральском полпредстве заявила помощница полпреда Анна Ленская.

Марина Каширская ИА REGNUM

Также в меньшей степени готовы водопроводные и тепловые сети. Кроме того, в Катав-Ивановском 66 аварийных домов находятся в ненадлежащем состоянии и не готовы к зиме. Этим также обеспокоились в полпредстве.

Отметим, ранее Катав-Ивановск посещал глава Челябинской области Алексей Текслер и осмотрел ветхие жилые дома. 59 «авариек» расселят до 2021 года.