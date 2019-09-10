Санкт-Петербург, 10 сентября, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Смольный обнародовал программу праздничных мероприятий, которые состоятся в четверг, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну.

Дарья Драй ИА REGNUM Александро-Невская лавра

В 9 часов утра в Казанском кафедральном соборе начнется праздничная Божественная литургия, которую проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Часом позже в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры литургию возглавит наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий.

В 11:00 стартует главное мероприятие праздника — общегородской праздничный крестный ход по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского. Движение транспорта по Невскому проспекту будет перекрыто до завершения крестного хода.

Шествие возглавит духовенство Санкт-Петербургской митрополии, в крестном ходе будут участвовать представители православных приходов Санкт-Петербурга и Ленобласти, учащиеся духовных школ, православные братства и представители общин разных городов России, православные жители города и области.

«На больших экранах, установленных на площади и Невском проспекте, будет вестись трансляция общегородского праздничного крестного хода от Казанского собора, а также службы из Троицкого собора Александро-Невской лавры», — сообщили в городском комитете по культуре.

В 11:50 состоится малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского из Свято-Троицкого собора лавры на площадь Александра Невского.

На площади пройдет церемония возложения цветов к подножию памятника князю Александру Невскому, здесь же соберутся представители Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, кавалеры ордена Александра Невского, курсанты военных учебных заведений, учащиеся петербургских школ, жители и гости Петербурга.

В 14:00 в Духовно-просветительском центре Александро-Невской лавры пройдет торжественная церемония вручения премии правительства Санкт-Петербурга «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия» имени Александра Невского.

Также 12 сентября откроется выставка, посвященная Дню Ништадтского мира, на Соборной площади Петропавловской крепости.

Как напоминает ИА REGNUM, 12 сентября 1724 года, желая увековечить победу в Северной войне (1700−1721) и дату установления Ништадтского мира, император Петр I велел перенести в новую столицу из Владимира мощи святого князя Александра Невского. До 1917 года в городе на Неве этот день был выходным, совершался крестный ход от Исаакиевского собора по главной городской магистрали до Александро-Невской лавры. Традиция крестного хода по Невскому проспекту была возобновлена в 2013 году.