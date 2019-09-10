В команде Зеленского рискуют наступить на «грабли Януковича» — эксперт
Киев, 10 сентября, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Украине грозит очередной налоговой майдан из-за желания правительства Украины повысить налоги для железорудных горно-добывающих предприятий и вывести из тени часть бизнесменов, занятых в торговле. Об этом 10 сентября написал на своей странице в Фейсбук политолог, директор Центра прикладных и политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
По его слова, в Мариуполе, Днепре и Кривом Роге может возрасти социальная напряженность из-за незначительного повышения рентных ставок для офшорной украинской металлургии.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе председатель комитета Рады по налоговой, таможенной и финансовой политике, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев зарегистрировал в Верховной раде законопроект №1210 и вспомогательный к нему законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» № 1209.
Документы предусматривают кардинальные изменения подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горно-добывающих предприятий. Так, в новой редакции п.14.1.150 проекта закона в категорию первичной обработки руды включены также и технологический процесс производства концентрата, агломерата и окатышей.
Крое того, в Раду внесены законопроекты о внесении изменений в закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», который направлен на детенизацию расчетов в сфере торговли и услуг. В частности, документ обязывает магазины ввести систему электронных чеков как во многих развитых странах мира.