Москва, 10 сентября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю его победы на выборах главы государства, сообщает 10 сентября пресс-служба Кремля.

Abkhazia24.org Встреча Путина и Хаджимбы

Путин выразил уверенность, что Хаджимба продолжит способствовать укреплению российско-абхазских отношений, союзничества и стратегического партнерства двух государств.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в решении вопросов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.

Напомним, второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник Центризбирком объявил итоговые результаты, согласно которым победу одержал Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция во главе с проигравшим кандидатом Алхасом Квициния потребовала назначить повторные выборы. По заявлению оппозиции, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. 10 сентября Рауль Хаджимба сообщил, что готовится к возможному решению Верховного суда об отмене итогов второго тура выборов.