Киев, 10 сентября, 2019, 17:07 — ИА Регнум.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Фракция «Слуга народа» принялазаконопроект№1012«Об особой процедуре устранения президента Украины с поста(импичмент)» с нарушением закона о регламенте работы парламента, чтобы потом этот закон можно было отменить. Об этом 10 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Сергей Гармаш, комментируя принятие Радой закона об импичменте с нарушением регламента.

«Я предполагаю, что (закон об импичменте принят с нарушением регламента) как раз для того, чтобы потом была возможность отменить это решение. Мы помним, как у нас была отменена целая Конституция из-за процедурных нарушений, когда Янукович вернул себе полномочия. Сейчас возможно тоже самое», — предположил Гармаш.

Он допускает, что президент Владимир Зеленский не уверен, что в дальнейшем сохранит стабильность и поддержку в парламенте.

«Наверное, новая власть и Зеленский не очень уверены в стабильности в том, что они долго будут иметь такую поддержку как сейчас. Возможно, по неопытности. Хотя я мало верю в неопытность. Даже если сами депутаты неопытны всегда есть те, кто за ними стоит», — добавил Гармаш.

Эксперт также считает, что в декабре на Украине может начаться парламентский кризис.

«Я подозреваю, что в декабре будет кризис в связи с тем, что придется продлевать закон об особом статусе Донбасса. Запад будет очень давить на Украину, чтобы это было сделано», — прогнозирует Гармаш.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада принялазаконопроект№1012«Об особой процедуре устранения президента Украины с поста(импичмент)» с нарушением закона о регламенте работы парламента. За законопроект проголосовали только депутаты от фракции «Слуга народа». Это дат основания парламентариям в будущем отменить закон об импичменте.