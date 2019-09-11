Тбилиси, 12 сентября, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Вслед за июньским политическим балаганом, накрывшим Грузию, похоже, наступает некоторое отрезвление. Почему грузинские политики всё чаще высказываются положительно в отношении России, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАвигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Пришедшая к власти в Грузии уже более шести лет назад партия «Грузинская мечта», созданная олигархом Бидзиной Иванишвили, исповедовала на словах крайней антироссийский курс, при этом стараясь не допустить резких обострений в реальности. Политика эта была оправдана с точки зрения торговли и экономики, что еще раз было доказано потерями, которые понес грузинский экспортный и туристический сектор из-за июньских антироссийских выступлений.

Теперь же, как бы удовлетворив требования протестовавших против «сотрудничества с агрессором», сиречь Россией, Иванишвили и его команда предпринимают шаги, направленные на исправление перекоса. Любопытно, что все эти маневры могут быть выгодны вовсе не партии Иванишвили, а кому-то другому. Что же это за сила в грузинской политике, способная укрепиться за счет резких маневров «Мечты»?

Читайте подробности в статье Авигдора Эскина «Грузия идёт к оттепели?»