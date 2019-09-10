Ярославль, 10 сентября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. В Ярославле создано региональное отделение социально-консервативной партии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель отделения Илья Шестериков.

Фото Александра Степанова со страницы Ильи Шестерикова в Facebook Илья Шестериков

Учредительная конференция отделения прошла 6 сентября, в нем приняли участие 10 человек. Сама партия создана в мае 2019 года. Пока из известных лиц в партию в регионе вошел бывший директор предприятия «Горстройзаказчик» Александр Торопов.

И Шестериков, и Торопов известны в регионе, в первую очередь, как политтехнологи и общественники. Илья Шестериков некоторое время работал в правительстве Ярославской области. Ранее был членом партии «Единая Россия», однако вышел из нее накануне выборов 2018 года в Ярославскую областную думу. Тогда Шестериков был выдвинут от партии «Яблоко», но список был снят с выборов.

«Мы создали одно из первых региональных отделений партии. Идеология партии, как следует из названия — консервативная. Мы хотим, чтобы за реформами не терялись те социальные достижения, которые есть. Планируем участвовать в различных выборах, в том числе довыборах, если они будут. Как непарламентская партия мы будем собирать подписи», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального отделения «Социально-консервативной партии» Илья Шестериков.

Документы по итогам учредительной конференции отправлены в министерство юстиции.