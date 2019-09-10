Рязань, 10 сентября, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Представители бизнес-сообщества Рязанской области участвуют в V международной выставке «Импортозамещение-2019», которая проходит в Москве. Регион представил медицинские, строительные, детские товары, способные составить конкуренцию западной продукции. Выставка проводится по распоряжению правительства РФ при содействии профильных федеральных органов исполнительной власти, пояснили 10 сентября в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Рязанской области Стенд Рязанской области на V международной выставке «Импортозамещение-2019»

Ведущие предприятия региона представили свою продукцию на коллективном стенде. В экспозиции выставлены зарядные станции для электромобилей, сварочные аппараты, тонометры внутриглазного давления, современные кровельные и изоляционные материалы, высокопрочный крепёж, бытовая химия и косметические средства, системы охранной сигнализации на основе GSM, уровнемеры и термодатчики, детские автокресла и коляски, и многое другое.

На выставке заявлены 300 компаний из более чем 40 субъектов РФ, от Рязанской области участвует 11 предприятий. В рамках выставки также проходит Национальный форум «Российское производство в фокусе национальных проектов», в работе которого принимает участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.