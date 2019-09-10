Екатеринбург, 10 сентября, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Уральский полпред Николай Цуканов не удовлетворён низкой явкой на довыборы. Об этом он заявил в полпредстве на совещании.

Kremlin.ru Николай Цуканов

В Екатринбурге на довыборах в Заксобрание явка составила 13,11%. В Тюмени оказалось ещё ниже — 12,14%. Полпред предлагает проанализировать работу местных избирательных комиссий.

«Информирование о выборах, кандидатах влияет на итог явки», — цитирует его «Новый День».

Как сообщало ИА REGNUM, единый день голосования прошёл 8 сентября. В двух регионах Уральского ФО (Курганской и Челябинской областях) были выборы губернаторов.