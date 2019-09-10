Вашингтон, 10 сентября, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Американский потоковый сервис Netflix объявил о присоединении к актерской группе сериала «Змей» Дженны Коулман, которая известна зрителю исполнением роли британской императрицы Виктории в одноименной картине. Сюжет триллера вращается вокруг серийного убийцы Чарльза Собхраджа, который охотится на туристов, приезжающих на отдых в страны Южной и Юго-Восточной Азии.

Дженна Коулман

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», главные роли в сериале исполнили Тахар Рахим, Элли Бамбер и Билли Хоул. Режиссерами выступили Том Шанкланд и Ганс Герботс. Работу над сценарием вели Ричард Уорлоу и Тоби Финлэй. Съемочная площадка расположена в Тайланде.

Кроме того, «Змей» является совместным проектом Netflix и BBC. Сюжет картины основан на реальных событиях, произошедших в середине 1970х годов.