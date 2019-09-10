Москва, 10 сентября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Цены на нефть марки Brent в ходе торгов 10 сентября смогли подняться выше психологически важного рубежа в $62 за баррель, а в моменте даже обновляли четырехнедельные максимумы в районе отметки в $63, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Новости о назначении нового министра энергетики Саудовской Аравии, который может проводить более агрессивную политику, направленную на формирование и поддержание высоких нефтяных цен, сделали свое дело.

Теперь для продолжения роста необходима позитивная внутриотраслевая статистика по объемам запасов нефти в США. Консенсус-прогноз участников рынка сейчас говорит за положительный сценарий, с сокращением запасов.

Так что если опубликованный, сегодня, 10 сентября в 23:30 по мск отчет от Американского института нефти подтвердит это предположение, то уже в ближайшие дни можно будет увидеть обновление максимумов в районе $63 за баррель Brent и дальнейший рост в направлении $65», — считает эксперт.

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