Сеул, 10 сентября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил Дональда Трампа за спасение четырех южнокорейских моряков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

Также Мун Чжэ Ин направил письмо командиру Береговой охраны США Карлу Шульцу, в котором выразил свою признательность за мужество и самоотверженность, проявленную специалистами Береговой охраны в ходе спасательной операции.

Известно, что правительство Южной Кореи продолжит тесное сотрудничество с организациями США для поддержки моряков и их семей, а также для выяснений точных причин аварии.

Напомним, что 8 сентября грузовое судно Golden Ray, принадлежащее компании Hyundai Glovis, перевернулось в 1,6 км от порта Брунсуик штата Джорджия. На борту начался пожар, удалось эвакуировать 20 членов экипажа. Еще четыре человека оказались в ловушке.