Киев, 10 сентября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Поскольку законодательную инициативу об импичменте президента Украины внёс в Раду Владимир Зеленский, то вполне логично, что она не даёт реальных шансов на устранение президента от власти, заявил в своем комментарии украинский политолог Николай Спиридонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Для того, чтобы отстранить главу государства, суд должен установить факт государственной измены, парламент должен это проголосовать конституционным большинством (300+ голосов)», — отмечает эксперт.

«В общем, президент в этом законопроекте защищён не меньше, чем Кощей Бессмертный в сказке про Иванушку. Очень много нужно выполнить малореальных условий, чтобы юридически отодвинуть его от власти», — резюмирует Спиридонов.

Примерно такой же вывод делает и украинское издание «Обозреватель»

»Процедура (импичмента) прописана таким образом, что сместить президента можно будет только при условии, если он совершил тяжкое преступление, государственную измену, и это удалось доказать — и специальной комиссии, и в суде. На деле же такая процедура лишена особых перспектив. На это нужна политическая воля большинства депутатов, глава государства должен совершить преступление, а суд — признать доказательства вины», — комментирует принятый сегодня закон СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, 10 сентября, Рада приняла сразу в первом чтении (337 голосов за) и в целом (245 голосов за при 226 необходимых) закон об импичменте президента Украины.

«Это тоже одно из обещаний президента — принятие закона об импичменте. Этот проект вносился в Верховную раду предыдущего созыва, но не был включен… Этим законопроектом президент Зеленский демонстрирует ответственность за свои слова, что он готов нести такую же ответственность, которая предусмотрена законом», — заявил представитель партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук.

Ранее на Украине закона об импичменте президента страны никогда не было.