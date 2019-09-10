Москва, 10 сентября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам Медведева, «восьмерке» недостает легитимности, так как большинство насущных вопросов можно рассматривать на уровне G20.

При этом, подчеркнул он, если Москве поступит приглашение присоединиться к G8, его можно будет рассматривать. Однако «странно слышать», когда иностранные партнеры говорят об этом при условии, что Россия «исправится», добавил он.

«По-моему, президент Трамп сказал правильную вещь: только надо спросить у России, а надо ли России это», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее возврата России в объединение, которое когда-то называлось G8, а потом было редуцировано до G7 из-за воссоединения Крыма с Россией.

В свою очередь спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что для возврата к формату «Большой восьмерки» Москве необходимо выполнить «одно важное условие — выйти из Крыма».

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