Южно-Сахалинск, 10 сентября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Почти полчаса врачи Сахалина боролись с сердцем, которое не хотело работать. И победили. Такую новость опубликовали 10 сентября на сайте Министерства здравоохранения РФ.

По словам заведующего отделением Сахалинской областной клинической больницы Андрея Науменко, у 56-летнего пациента внезапно остановилось сердце. Во время реанимационных действий, которые длились 25 минут, врачи прибегли к помощи автоматического наружного кардиомассажера, в итоге сердечная деятельность была успешно восстановлена.

Три новых кардиомассажера для проведения сердечно-легочной реанимации недавно были поставлены в Сахалинскую областную клиническую больницу: одна — в операционный блок, другая — для реанимации регионального сосудистого центра, третья — для санавиации.

Только за десять дней один аппарат в сосудистом центре уже помог спасти жизни трёх пациентов. Работа системы запрограммирована на выполнение реанимационных действий с определенной частотой и глубиной вдавливания грудной клетки. А самое главное преимущество аппарата — он никогда не устает.

Работает кардиомассажер от аккумуляторной батареи до 45 минут без подзарядки, благодаря компактным размерам умещается в рюкзак и может быть оперативно доставлен в любое место. За счет этого реанимационные действия можно проводить в движении, карете скорой помощи и на выезде.

В 2019 году на переоснащение медучреждений региона выделили 2,7 миллиарда рублей. Приобретено 225 единиц новейшей техники. В 20 больницах и поликлиниках региона провели капитальный ремонт, на это было потрачено 1,2 милиарда рублей.