Киев, 10 сентября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. На Украине обсуждают масштабные изменения в Налоговом кодексе, которые готовит для голосования в Раде президентская партия «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленность

Напомним, что законопроект № 1210 одного из главных специалистов «Слуги народа» по финансовым вопросам Даниила Гетманцева был зарегистрирован в парламенте 30 августа. 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский определил статус проекта закона как неотложный, и документ передали на ознакомление членам комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Сейчас его положения активно обсуждаются в СМИ и экспертной среде.

В частности, политолог Виталий Кулик подчеркивает в своем комментарии, что документ создает условия для перераспределения собственности и влияния на рынок от одних олигархических групп в пользу других, более близких к нынешней власти Украины. По его мнению, такой передел точно не наполнит украинский бюджет, но зато грозит проблемами крупным промышленным городам.

«Я никоим образом не защищаю олигархические группы, которые контролируют металлургию, угольную или химическую промышленность. Однако в законопроекте 1210 речь идет не об ограничении для олигархических групп. Он создает условия для перераспределения собственности… всё это делается исключительно для того, чтобы начать разделение рынка, но это никак не повлияет на наполненность бюджета», — отметил политолог.

Также он подчеркнул, что в законопроекте «Слуги народа», по сути, предусмотрено ручное управление налоговой инспекцией — и от подписи клерка-фискала средней руки будет зависеть судьба многотысячных предприятий. Это, в свою очередь, будет означать возможный коллапс для промышленных городов Украины — эксперт приводит в пример Запорожье и Кривой Рог.

«Предприятия просто вынуждены будут работать в минимально допустимом режиме, а десятки тысяч людей пойдут в неоплачиваемые отпуска», — резюмировал Кулик.

Сам Гетманцев сегодня же заявил в комментарии «Новому времени», что он предлагает увеличение рентных ставок в разных отраслях, «до сих пор пользующихся, скажем мягко, не вполне обоснованной благосклонностью со стороны государства».

«Мы убеждены, что налоги должны платить все. Уровень общего налогового давления должен быть равным, но при этом не оказывать деструктивное влияние на экономику», — сказал депутат, добавив, что в связи с законопроектом против него сейчас развернута информационная кампания.

ИА REGNUM отмечает, что дата рассмотрения законопроекта в сессионном зале Рады пока не известна.