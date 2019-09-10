Эрдоган: Турция не перенесет новой волны мигрантов из Сирии
Анкара, 10 сентября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не перенесет нового миграционного потока из Сирии, об этом 10 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
«Мы ожидаем, что Соединенные Штаты поддержат нас в нашей борьбе с терроризмом и в создании зоны безопасности», — подчеркнул Эрдоган во время пресс-конференции в Анкаре.
Заявление объясняет позицию Турции по вопросу создания зоны безопасности на севере Сирии совместно с США.
Анкара стремится обезопасить свои границы от миграционного потока, а также от действий Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов. Повстанцы, сражающиеся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считаются Турцией террористами.
Напомним, ранее в министерстве иностранных дел Турции заявили о том, что Соединенные Штаты не прилагают должных усилий для организации зоны безопасности в Сирии.