Анкара, 10 сентября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не перенесет нового миграционного потока из Сирии, об этом 10 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы ожидаем, что Соединенные Штаты поддержат нас в нашей борьбе с терроризмом и в создании зоны безопасности», — подчеркнул Эрдоган во время пресс-конференции в Анкаре.

Заявление объясняет позицию Турции по вопросу создания зоны безопасности на севере Сирии совместно с США.

Анкара стремится обезопасить свои границы от миграционного потока, а также от действий Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов. Повстанцы, сражающиеся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считаются Турцией террористами.

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел Турции заявили о том, что Соединенные Штаты не прилагают должных усилий для организации зоны безопасности в Сирии.