Калуга, 10 сентября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. В Калужской области завершен ремонт 48,6 километров на четырёх дорогах. Также ведутся ремонтные работы на дорогах протяженностью 130,2 километра в 10 районах. Плановый показатель по реализации требований национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году рассчитывают выполнить на 100%, сообщили 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM в региональному министерстве дорожного хозяйства.

Rosavtodor.ru Автодорога А-130 возле Малоярославца

По информации отраслевого ведомства, особое внимание было уделено дорожным работам на территории калужской городской агломерации, где на ремонт и реконструкцию дорог в 2019 году из федерального бюджета было выделено 552 миллиона рублей. Более 80% этих средств направлено на ремонт улично-дорожной сети. Всего в Калуге в 2019 году должно быть отремонтировано 27 улиц — около 47 километров. Также дополнительно будут установлено десять стационарных камер видеофиксации.

Напомним, в настоящее время в регионе реализуются три проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». В частности, цель проекта «Безопасность дорожного движения» — снижение уровня аварийности и смертности в результате ДТП. По предварительной оценке достигнуто снижение данных показателей на 29%. Оценивая ход реализации в регионе нацпроекта губернатор области Анатолий Артамонов считает, что жесткий контроль качества дорожных работ необходим на всех этапах.