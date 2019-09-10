Сеул, 10 сентября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Автомобиль южнокорейской компании Hyundai Palisade получил самую высокую оценку по безопасности по шкале Страхового института дорожной безопасности (IIHS). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Hyundai Palisade

По их словам, автомобиль показал достойные результаты, завоевав отметку «Top Safety Pick+». Шесть краш-тестов, в том числе: столкновение с передним и боковым перекрытиями, проверка на прочность крыши, ударопрочность подголовников кресел, а также самих сидений. По всем проверкам Palisade получил оценку «хорошо».

Известно, что это 13-й автомобиль компании, получивший высокую оценку по шкале Страхового института дорожной безопасности. Высокой оценки также были удостоены модели Kona, Tucson, Santa Fe, Santa Fe XL, Nexo.

В этом году высокую оценку безопасности также получили двенадцать автомобилей KIA, девять автомобилей Subaru, восемь автомобилей Toyota, семь автомобилей Honda и шесть автомобилей Mazda.

Страховой институт дорожной безопасности — американская некоммерческая организация, финансируемая автомобильными страховыми компаниями, основанная в 1959 году в округе Арлингтон, штат Виргиния.