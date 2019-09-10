Ульяновск, 10 сентября, 2019, 14:55 — ИА Регнум. В Старокулаткинском районе Ульяновской области коммерческая структура оштрафована за нарушение антикоррупционного законодательства, связанного с трудоустройством сотрудника. Речь идёт о филиале общества «Газпром Газораспределение Ульяновск», где был взят на работу бывший сотрудник полиции, при этом УМВД не было проинформировано в установленный срок о заключении трудового договора, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

В ходе проверки установлено, что весной 2017 года филиалом общества было оформлено трудовое соглашение с местным жителем, который ранее работал инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Павловский».

"Несмотря на требования законодательства, направленные на исключение конфликта интересов, руководство коммерческой структуры в региональное УМВД о заключении данного трудового договора не сообщило», — говорится в релизе.

За административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.29 КоАП РФ («Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего, замещавшего должность, включенную в специальный перечень, с нарушением требований, предусмотренных федеральным законом «О противодействии коррупции»), общество оштрафовано на 100 тысяч рублей. В прокуратуре отмечают, что постановление суда вступило в законную силу.

Отметим, работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным или муниципальным служащим в течение двух лет после его увольнения обязан в десятидневный срок сообщать об этом представителю нанимателя.

По данным прокуратуры региона, в 2018 году и I квартале 2019 года на территории региона зарегистрировано 218 преступлений коррупционной направленности. Почти треть преступлений — взяточничество. Также значительную долю составляют факты хищения и растраты вверенных денежных средств. Наиболее подвержены коррупционной преступности бюджетная сфера и жилищно-коммунальный комплекс.