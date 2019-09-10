Самара, 10 сентября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В интернете появились фото двух камуфлированных моделей спорт-универсалов Lada Vesta SW Sport, проходящих тестирование. Снимки размещены на сайте MassCars.ru.

MassCars.ru Lada Vesta SW Sport

Тестирование новых моделей проходит на испытательном полигоне недалеко от села Сосновка в Самарской области.

Несмотря на плотный чёрно-белый камуфляж, фотошпионы разглядели, что тестируется Lada Vesta SW Sport. На это указывают: небольшой дорожный просвет, массивные диски колёс и два выхлопных патрубка.

Также сообщается, что тестовая модель была замечена в городе Камышин (Волгоградская область) и Кисловодске (Ставропольский край).

Напомним, по результатам опросов, проведенных в период с 2013 по 2019 год, стало известно, что средний возраст владельцев Lada 4×4 составляет 42 года. Средний возраст владельцев Largus и XRAY — 41 год, а Lada Vesta, Granta, Kalina и «Классики» обычно покупают автолюбители в возрасте 37 лет. Самые молодые — это владельцы «самар», «приор» и моделей «десятого» семейства — их средний возраст 34 года.

Читайте также: Стали известны цены на Lada Granta Drive Active