Ереван, 10 сентября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Национальное собрание Армении начинает процесс внесения поправок в Избирательный кодекс и в закон «О партиях», в результате чего в обоих документах могут произойти ключевые изменения.

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По словам координатора рабочей группы, члена правящей фракции «Мой шаг» Амазаспа Даниеляна, у парламентариев есть достаточно времени для решения всех вопросов — от основных до менее важных на первый взгляд.

«Мы начали процесс рано, чтобы иметь возможность обратиться к каждой теме подробно», — в эфире «Радио Азатутюн» отметил Даниелян.

Пересмотр одного из наиболее раскритикованных пунктов в Избирательном кодексе — системы рейтингового голосования, будет в центре внимания предстоящих обсуждений. По словам депутата, на данный момент он может однозначно сказать только одно: подобная избирательная система неприемлема для фракции «Мой шаг».

Как отметил Даниелян, в числе крупных вопросов также механизмы разрешения избирательных споров, продолжительность избирательной кампании, другие вопросы, связанные с более широким регулированием избирательной кампании. По словам депутата, также важны вопросы, связанные с формированием комиссий и списков избирателей.

Одним из десятков вопросов, подлежащих обсуждению или пересмотру в Избирательном кодексе, является вопрос о требованиях к кандидату в депутаты. «Включая, например, вопросы, связанные с запретом на кандидатов с двойным гражданством, который был частью нашего законодательства с момента его принятия <…>. Доклады Венецианской комиссии, БДИПЧ/ОБСЕ всегда касались этого вопроса, отмечая, что это проблематично. Нам еще предстоит обсудить это», — отметил Даниелян.

Тем не менее законодатели сначала будут работать над проектом поправок в закон «О партиях», пытаясь воплотить его в жизнь до 1 января. При разработке проекта пристальное внимание будет уделено вопросам прозрачности финансовых источников партии, подотчетности и внутренней демократии, отметил депутат от правящего блока.